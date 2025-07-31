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Шмигаль: Станом на сьогодні мобілізація триває за планом

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Шмигаль: Станом на сьогодні мобілізація триває за планом

Міністр оборони України Денис Шмигаль дав оцінку мобілізаційним процесам в Україні, заявивши, що більшість тих, хто долучився до війська, зробили це свідомо, а мобілізація йде "абсолютно нормально" та "за планом".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому на сайті у середу.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа про мобілізацію", - заявив Шмигаль.

Шмигаль висловив думку, що "це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців".

Шмигаль
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