Шмигаль: Станом на сьогодні мобілізація триває за планом

Міністр оборони України Денис Шмигаль дав оцінку мобілізаційним процесам в Україні, заявивши, що більшість тих, хто долучився до війська, зробили це свідомо, а мобілізація йде "абсолютно нормально" та "за планом".
Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому на сайті у середу.
"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа про мобілізацію", - заявив Шмигаль.
Шмигаль висловив думку, що "це дуже почесно. І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023