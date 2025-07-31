Шмигаль: Кабмін підтримав рішення щодо розширення програми "Контракт 18-24"

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України в середу, 30 липня, підтримав рішення щодо розширення програми "Контракт 18-24". Уряд запустив окремий напрям - контракт для операторів безпілотників.

Впродовж двох років вони проходитимуть військову службу у Збройних силах України, Державній прикордонній службі та Національній гвардії. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

За його словами, передбачено до 45 днів базової підготовки для майбутніх операторів безпілотників, фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) - до 60 днів, а також 14 днів для адаптаційного курсу.

Операторам дронів також передбачено виплату одного мільйона в три етапи. Шмигаль вказав, що після завершення служби військові зможуть взяти іпотеку під 0%.

Міністр оборони наголосив, що КМУ подав до Верховної Ради України проєкт закону щодо надання на рік відстрочки після досягнення 25-річного віку тим, хто добровільно приєднався до лав ЗСУ за програмою "Контракт 18-24".