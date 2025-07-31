Шмигаль: Україна дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів вглиб росії

Україна працює над створенням балістичних ракет. І вона дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів вглиб росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC News Україна.
Відповідаючи на питання, коли можна буде побачити українські балістичні ракети та регулярне використання по цілях в росії, Шмигаль зазначив, що Україна дуже близька до цього.
"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав глава Міноборони.
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