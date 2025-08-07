Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Влада росії готує зміни до бюджету через зростання державних витрат

131

російська влада знову готує зміни до бюджету через скорочення доходів від енергоресурсів і зростання державних витрат.

Навесні мінфін уже переглянув фінансовий план, зменшивши доходи на 1,8 трлн руб ($20 млрд) і водночас збільшивши видатки на 800 млрд руб ($8,9 млрд), що призвело до триразового зростання прогнозованого дефіциту до 3,8 трлн руб ($42 млрд), повідомляє The Moscow Times.

Наразі уряд рф оновлює макроекономічний прогноз і працює над проєктом бюджету на три роки. До чинного кошторису планують внести нові правки до 30 вересня. Їх передбачають подати одночасно з новою редакцією бюджету до Держдуми.

Аналітики вважають, що реальний дефіцит може виявитися вищим. За період з січня по липень цього року нафтогазові доходи впали на 20% у порівнянні з аналогічним періодом торік. За останні три місяці падіння прискорилось до 30% у річному вимірі.

Попередні зміни бюджету передбачали видатки на рівні 42,3 трлн руб ($470 млрд). Водночас у державній системі "електронного бюджету" вже з'явилася нова сума - 42,9 трлн руб (близько 477 млрд дол).

За оцінкою аналітика РАНХіГС Володимира Єремкіна, у разі збереження нинішньої динаміки дефіцит бюджету рф до кінця року може сягнути від 6 до 9 трлн руб, що становить приблизно 67–100 млрд дол.

бюджет, росія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 7 августа 2025
Среда, 6 августа 2025
Вторник, 5 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023