Влада росії готує зміни до бюджету через зростання державних витрат

російська влада знову готує зміни до бюджету через скорочення доходів від енергоресурсів і зростання державних витрат.
Навесні мінфін уже переглянув фінансовий план, зменшивши доходи на 1,8 трлн руб ($20 млрд) і водночас збільшивши видатки на 800 млрд руб ($8,9 млрд), що призвело до триразового зростання прогнозованого дефіциту до 3,8 трлн руб ($42 млрд), повідомляє The Moscow Times.
Наразі уряд рф оновлює макроекономічний прогноз і працює над проєктом бюджету на три роки. До чинного кошторису планують внести нові правки до 30 вересня. Їх передбачають подати одночасно з новою редакцією бюджету до Держдуми.
Аналітики вважають, що реальний дефіцит може виявитися вищим. За період з січня по липень цього року нафтогазові доходи впали на 20% у порівнянні з аналогічним періодом торік. За останні три місяці падіння прискорилось до 30% у річному вимірі.
Попередні зміни бюджету передбачали видатки на рівні 42,3 трлн руб ($470 млрд). Водночас у державній системі "електронного бюджету" вже з'явилася нова сума - 42,9 трлн руб (близько 477 млрд дол).
За оцінкою аналітика РАНХіГС Володимира Єремкіна, у разі збереження нинішньої динаміки дефіцит бюджету рф до кінця року може сягнути від 6 до 9 трлн руб, що становить приблизно 67–100 млрд дол.
