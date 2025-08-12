Войти

ЄК: Україна отримає 1,6 млрд євро за рахунок доходів від заморожених активів росії

Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Минулої п'ятниці (8 серпня - ред.) Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів центрального банку росії", - розповіли в Єврокомісії.

Там уточнили, що це вже третій такий транш. Перший було передано в липні 2024 року, а другий - у квітні 2025 року.

Новий транш охоплює той прибуток від заморожених активів росії, який було накопичено в першій половині 2025 року.

У ЄК уточнили, що 90% перших двох траншів було спрямовано Україні через Європейський фонд миру (EPF), а 10 % - через Механізм підтримки України (Ukraine Facility). Починаючи з третього траншу, 95 % коштів спрямовуватимуть на підтримку України через Механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5 % - через EPF.

Євросоюз
