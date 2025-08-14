Загальна сума, яку має виплатити російський газпром Україні, становить близько $7 млрд, - ЗМІ

Компенсацію Україні з боку російського "газпрому" на мільярди доларів, яку присудили нашій країні міжнародні суди, може бути виплачена в рамках повоєнного врегулювання.
Про це йдеться у матеріалі "Апострофа".
Як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, наша країна виграла кілька міжнародних судів у "газпрому", і сьогодні загальна сума, яку має виплатити російський монополіст, становить близько $7 млрд.
Проте стягнути ці гроші, навіть примусово, досить складно. Найзрозуміліший спосіб — вимагати арешту та подальшого продажу майна "Газпрому", після чого виручені від цього кошти будуть передані НАК "Нафтогаз України".
Як розповів виданню колишній в.о. міністра економіки України Павло Кухта, конкретна сума стане відомазалежно від того, як завершаться мирні переговори.
"Я не зарікався б зараз на конкретну суму, але я думаю, що там є від сотень мільйонів до (кількох) мільярдів. Але не будемо забувати, що йдуть мирні переговори, і частиною їх точно будуть якісь домовленості про компенсації Україні її втрат від війни. І, залежно від того, як ці переговори підуть, можливо, що закриття цих боргів відбудеться в рамках цього переговорного процесу, і тоді це буде не стягнення активів по всьому світу, а певні виплати, можливо, від тих самих заморожених російських активів", — повідомив він.
Також можливі й інші варіанти.
"Думаю, що це буде в якомусь загальному процесі стягнення репарацій, або, у разі повоєнного врегулювання, вони виплачуватимуть нам натурою – тобто постачанням газу, хоча і це буде непросто", — сказав "Апострофу" президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.
