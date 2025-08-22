7214 постраждалих від бойових дій в Україні були тимчасово звільнені від сплати податків

З 2022 року 7214 платників податків, що постраждали від бойових дій, були тимчасово звільнені від сплати податків. Зокрема, 2913 з них скористалися цією пільгою в поточному році.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.
Найбільше платників податків, які скористалися цією можливістю, зареєстровано в Києві — 1645 осіб. Значна частина з них є внутрішньо переміщеними особами з прифронтових областей.
Серед регіонів, що знаходяться поблизу лінії фронту, лідерами за кількістю звільнень стали:
Водночас, найменшу кількість звільнень отримали платники з Донецької (189), Луганської (69) та Херсонської (9) областей. Це пояснюється тим, що на цих територіях все ще тривають активні бойові дії або вони тимчасово окуповані, що унеможливлює подання заяв та необхідних документів.
Платники, які наразі не можуть подати документи, матимуть право на звільнення від податкових зобов'язань після завершення бойових дій або деокупації територій, а також після відновлення доступу до первинних документів.
Право на звільнення мають юридичні та фізичні особи, які постраждали від російської агресії і не можуть виконувати свої податкові обов’язки через її наслідки, зокрема:
