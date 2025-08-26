Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Експерт: Перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині

148

У випадку припинення постачання дизельного пального зі Словаччини Україна зможе знайти альтернативних постачальників, але це може негативно позначитися вже на Словаччині.

Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Це не буде критично. Ми зі Словаччини отримуємо 10% місячного постачання дизпального. У нас є всі можливості цей обсяг замістити з інших джерел", - зазначив Куюн.

Він зауважив, що перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині.

"Пального на ринку багато, і всі змагаються за те, щоб привабити покупців. Словаччина може нас "втратити", а ми платимо дуже гарну ціну", - пояснив експерт.

За словами Куюна, у випадку, якщо Словаччина перестане постачати дизпальне Україні і при цьому її нафтопереробка працюватиме, то у країни можуть виникнути труднощі із пошуком інших покупців.

Крім того, у Словаччини є можливість нарощувати постачання неросійської нафти, хоча остання є дорожчою. У такому випадку зникне можливість заробляти на так званій корупціній знижці, яку Словаччина має від росії.

"Заробіток на цій знижці зникне - і зникнемо ми як покупець. Тобто, вони ще й не матимуть кому продавати це дороге пальне", - додав Куюн.

Куюн
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 26 августа 2025
Понедельник, 25 августа 2025
Воскресенье, 24 августа 2025
Суббота, 23 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023