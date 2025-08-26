Експерт: Перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині

У випадку припинення постачання дизельного пального зі Словаччини Україна зможе знайти альтернативних постачальників, але це може негативно позначитися вже на Словаччині.
Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
"Це не буде критично. Ми зі Словаччини отримуємо 10% місячного постачання дизпального. У нас є всі можливості цей обсяг замістити з інших джерел", - зазначив Куюн.
Він зауважив, що перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині.
"Пального на ринку багато, і всі змагаються за те, щоб привабити покупців. Словаччина може нас "втратити", а ми платимо дуже гарну ціну", - пояснив експерт.
За словами Куюна, у випадку, якщо Словаччина перестане постачати дизпальне Україні і при цьому її нафтопереробка працюватиме, то у країни можуть виникнути труднощі із пошуком інших покупців.
Крім того, у Словаччини є можливість нарощувати постачання неросійської нафти, хоча остання є дорожчою. У такому випадку зникне можливість заробляти на так званій корупціній знижці, яку Словаччина має від росії.
"Заробіток на цій знижці зникне - і зникнемо ми як покупець. Тобто, вони ще й не матимуть кому продавати це дороге пальне", - додав Куюн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023