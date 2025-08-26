Українських підлітків попередили про відповідальність щодо "роботи" на росію

росія намагається вербувати українських підлітків для того, щоб їхніми руками здійснювати в Україні теракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеокампанію ГО "Гідність онлайн", СБУ, ювенальну поліцію та Генпрокуратуру "Не ведись. Тебе використовують".
Лише за перші шість місяців 2025 року зафіксовано 70 випадків залучення українських дітей до воєнних злочинів. Їм пропонують "легкі гроші" через Telegram за вчинення терактів.
За співпрацю з ворогом передбачено до 15 років в'язниці, навіть якщо виконавець - неповнолітній. Також були випадки, коли росіяни підривали своїх агентів під час виконання завдань.
Якщо підліткам пишуть представники спецслужб рф, необхідно повідомити:
