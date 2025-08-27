Politico: 19-й пакет санкцій проти росії, однак він не міститиме суттєвих обмежень щодо продажу енергоносіїв

Європейський Союз готує новий, вже 19-й пакет санкцій проти росії, однак він не міститиме суттєвих обмежень щодо продажу енергоносіїв, які фінансують війну проти України. Брюссель вважає, що вирішальний тиск на Кремль може здійснити Вашингтон.

Про це повiдомляє Politico.

За даними європейських дипломатів, новий пакет зосередиться на «тіньовому флоті» суден та компаніях, які допомагають рф обходити чинні обмеження. Водночас головний удар по російській економіці міг би завдати саме Білий дім, запровадивши так звані вторинні санкції проти компаній та держав, що продовжують торгівлю з Москвою.

Як вiдомо, президент США Дональд Трамп заявляв, що у разі провалу мирних переговорів готовий вдатися до «масових санкцій або тарифів» проти росії. Раніше він уже застосував високі мита щодо Індії через закупівлю російської нафти, і, на думку оглядачів, саме після цього володимир путін погодився на зустріч на Алясці. Наступним кроком може стати удар по торгівлі між росією та Китаєм.

У самому ЄС визнають, що ресурси для нових енергетичних санкцій майже вичерпані: вже діє цінова «стеля» на російську нафту, заборона на продукти її переробки та чорний список компаній, пов’язаних із «Північним потоком».

Неофіційний саміт глав МЗС країн ЄС, запланований на цей тиждень, має стати майданчиком для обговорення посилення тиску на кремль, пише видання.