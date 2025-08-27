Мінфін: Держбюджет України поповнився на 9 млрд грн за підсумками розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 26 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Державний бюджет України поповнився на 9 млрд грн в еквіваленті за підсумками розміщення ОВДП цього тижня, з них 102 млн дол. - у валютних паперах", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 797 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 967 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 102 млн дол. під 4,08% з погашенням через 1,5 року.
