Мелоні: Щоб залишатися конкурентоспроможним, ЄС має робити менше, але краще

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європейський Союз може втратити свою значущість на міжнародній арені.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мелоні наводить Politico.
За словами італійської прем’єрки, для того, щоб залишатися конкурентоспроможним, ЄС має "робити менше, але робити це краще".
Мелоні наголосила, що ЄС "все більше приречений на геополітичну неактуальність, будучи нездатним ефективно реагувати на виклики конкурентоспроможності, які кидають Китай і США".
"Бюрократія не витягне нас із бурі, а політика може. Регулювання не зробить нас сильнішими, а ідеї можуть. Ідеології не звільнять наші суспільства, але цінності – стосовно реальності, в якій ми живемо – можуть", – сказала вона.
Мелоні наполягає, що ЄС має зосередитися на основних принципах і національній ідентичності.
"Зрештою, "Єдність у різноманітності" – це девіз Європейського Союзу, і я вважаю, що це девіз, який повинен надихати нас усіх", – резюмувала вона.
