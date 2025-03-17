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Мелоні: Італійські війська не братимуть участі у потенційній миротворчій операції в Україні

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Мелоні: Італійські війська не братимуть участі у потенційній миротворчій операції в Україні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у суботу під час організованої прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером віртуальної зустрічі країн «коаліції охочих» наголосила, що італійські війська не братимуть участі у потенційній миротворчій операції в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Ніякої національної участі у потенційних військових силах на місцях не планується», – сказала Мелоні під час віртуальної зустрічі щодо України.

У цьому контексті вона додала, що Італія має намір продовжувати співпрацю із європейськими та західними партнерами, а також із США над визначенням надійних та ефективних гарантій безпеки.

У матеріалі йдеться, що Мелоні провела телефонну розмову зі Стармером перед тим, як взяти участь у зустрічі «коаліції охочих».

Мелоні
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