«Новая почта» судится с НБУ из-за лицензии для «Укрпочты»

«Новая почта» подала в суд на Национальный банк с требованием признать незаконным постановление НБУ № 138 от 21 декабря 2017 года «О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денежных средств».

Соответствующий иск зарегистрирован Окружным административным судом Киева 2 мая.

Постановление Национального банка № 138 позволило «Укрпочте» в апреле получить лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Также НБУ зарегистрировал договоры об участии «Укрпочты» в международных платежных системах. Теперь же «Новая почта» требует в суде признать постановление Нацбанка незаконным.