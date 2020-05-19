НБУ выступает против законпроекта о расширении финуслуг «Укрпочты»

Нацбанк выступает против принятия законопроектов № 2788-д и № 2788, которые предусматривают предоставление «Укрпочте» права предоставлять банковские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Это нелогично. Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции, и соответственно — повышению качества финансовых услуг. Сегодня доля государства — 55%. Мы совместно с правительством планируем ее уменьшить до 25% до 2025 года благодаря частичной приватизации госбанков. Расширение статуса „Укрпочты“ — это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции», — заявили в Нацбанке.

Также в НБУ считают, что «Укрпочта» окажется в привилегированном положении по сравнению с банками.

«Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для «Укрпочты» только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность «Укрпочты», — добавили в регуляторе.

«К тому же „Укрпочта“ столкнется с другими госбанками — Ощадбанком и Приватбанком. Мы за конкуренцию, но не госбанков между собой за одних и тех же клиентов. Борьба на одном „клочке земли“ приведет к уменьшению доходности всех. Победителей не будет, все будут в проигрыше. В итоге потеряет госбюджет, включая дополнительные затраты „Укрпочты“, — добавили в НБУ.

Также в Нацбанке считают, что это рискованно.

„Укрпочта“ не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. Банки тратятся на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же „Укрпочта“ имеет более низкую экспертизу в финмониторинге, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания средств», — говорится в заявлении.

Нацбанк призвал Кабмин и Верховную Раду отклонить указанные законопроекты.

В то же время НБУ предложил несколько альтернатив.

В частности, в Нацбанке заявили, что «Укрпочта» может оказывать в сельской местности агентские услуги от имени банков.

«У „Укрпочты“ широкая сеть, поэтому это было бы целесообразно для повышения финансовой инклюзии», — пояснили в НБУ.

«Укрпочта» может работать в рамках нового платежного законодательства. Новая редакция закона «О платежных услугах» позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карточки без участия банка.

Этот вариант — оптимальный. Ведь «Укрпочта» имеет лицензию на оказание платежных услуг, которая может быть легко расширена в рамках действующего законодательства«, — добавили в регуляторе.

Напомним, в Верховной Раде в январе зарегистрировали законопроект № 2788, который позволит «Укрпочте» открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.