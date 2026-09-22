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Генштаб: Далекобійні удари України по нафтопереробці росії дали ефективний результат

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Далекобійні удари Сил оборони України по нафтопереробці Росії дали ефективний результат. Майже половина НПЗ припинила свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі зазначили, що станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

"Як один з наслідків - у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5", - йдеться у дописі.

З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника на території РФ та на окупованих територіях.

Уражені підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресорки:

  • у ніч на 15 вересня - Сизранський НПЗ у Самарській області РФ: установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;
  • у Таганрозі Ростовської області РФ - "Атлант Аэро", яке виробляє ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для "Орион";
  • у ніч на 17 вересня - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік: установку первинної переробки АВТ-3;
  • 20 вересня - "Газпромнефть-Московский НПЗ" у Москві: установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

Окремий напрям - системне ураження ППО, РЛС, РЕБ та засобів управління:

  • РЛС 92Н6 зі складу С-400 "Тріумф" у Сочі;
  • дві пускові установки С-400 у районі Вигоничів Брянської області РФ;
  • ЗРК "Бук-М3" в районі Українки Запорізької області;
  • РЛС "Небо-У" на Донеччині;
  • станції РЕБ, РЛС та ретранслятори на Брянщині.

Значну увагу приділяли інфраструктурі ударних БпЛА окупантів:

  • у районах Донецька, Курська та Сіверськодонецька уражено місця зберігання, підготовки, пуску та виробництва безпілотників;
  • на аеродромі Саки - наземна станція управління БпЛА "Оріон".

Також уражено численні пункти управління БпЛА армії РФ:

  • на аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" - два Ан-26, Ан-12 та три гелікоптери;
  • на аеродромі Саки - літак Су-24.

Протягом тижня українські воїни також били по складах боєприпасів, ПММ та матеріально-технічних засобів окупантів.

Генштаб, ЗСУ
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