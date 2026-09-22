Зеленський: росія має припинити удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту України

Росія має припинити удари по енергетичному сектору, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту України, що спонукатиме до відповідних кроків із деескалації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз триває діалог із президентом Трампом і США. Також розглядаються ідеї, що можуть наблизити мир, починаючи з рішучих кроків із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії, і це спонукатиме нас до відповідних кроків із деескалації. Рішення можливі", – написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

Президент наголосив, що українська сторона обговорить це питання з партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Часи, коли страждала лише країна, що зазнала нападу, минули. Нинішня природа війни така, що агресор також зазнаватиме втрат. Це стало можливим завдяки технологіям. Сила лідерства держав може – і повинна – забезпечити деескалацію, безпеку та мир", – наголосив Зеленський.