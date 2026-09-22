У Нафтогазі розповили про домовленості з постачання газу в Україну

Україна домовляється про постачання газу на зиму на тлі атак рф на український газовидобуток. Група Нафтогаз повідомила про підписаний меморандум з польською ORLEN щодо трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року, пише УНН.

Під час Карпатського саміту компанії підписали два меморандуми, які, як очікується, посилять енергетичну безпеку України та допоможуть диверсифікувати постачання енергоресурсів.

"ORLEN є важливим стратегічним партнером Нафтогазу. В умовах постійних російських атак на об’єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки", — зазначив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

"Перший стосується постачання трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року", - вказали у Групі Нафтогаз 21 вересня.

Ще один меморандум з ORLEN підписала Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз. Він передбачає постачання нафтопродуктів для України на суму 500 млн доларів.

Сторони, як повідомляється, також опрацюють можливість постачання української нафти на НПЗ Європи та передачу Укрнафті вживаних паливовозів для забезпечення стабільної логістики.

Окрім того, на тому ж саміті Група Нафтогаз та угорська компанія MOL підписали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу українсько-угорського кордону.