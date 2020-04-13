В новый вариант госбджета уже включили еще не полученные деньги МВФ

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

«В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру», — цитирует пресс-служба Минфина его главу на сайте ведомства в понедельник.

Марченко также подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый «банковский» законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.