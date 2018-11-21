Ирина Луценко рассказала, когда Украина получит транш МВФ

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Украина получит транш Международного валютного фонда (МВФ) сразу же после принятия проекта госбюджета на 2019 год.
"Как только бюджет будет принят, в тех предложениях и рекомендациях, в тех макропоказателях, доходах и расходах, которые согласованы с нашими международными партнерами, транш МВФ будет выделен сразу же", — сказала в среду Луценко журналистам.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман призывал депутатов на этой неделе утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, критически важно принять госбюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов ЕС и МВФ.
В первом чтении проект госбюджета-2019 с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне в 7,4% был принят 18 октября. Рост экономики заложен в документе на уровне 3%.
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