Кравченко: За останні роки технологічний сектор України розвивався надзвичайно швидко

Лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку інноваційних технологій, який визначає ключові напрями спільної роботи на наступні п'ять років, підписали міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко та президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

"За останні роки технологічний сектор України розвивався надзвичайно швидко, і зараз важливо перетворити цей досвід на довгострокову конкурентну перевагу. Нам потрібні сильні технологічні компанії, які створюють продукти з високою доданою вартістю, зростають в Україні та посилюють нашу позицію на європейських та глобальних ринках. Саме на такий результат розраховуємо у співпраці з ЄБРР", – прокоментував підписання документа міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в публікації відомства.

У Мінекономіки уточнили, що співпраця зосереджена на кількох ключових напрямах, зокрема на розвитку технологій подвійного призначення та розширенні їх цивільного застосування у промисловості, логістиці, енергетиці, агротехнологіях, цивільній авіації, кібербезпеці й цифрових послугах.

Окремо охоплено інтеграцію українських компаній до європейських та глобальних ланцюгів створення вартості через впровадження європейських стандартів, сертифікацію та розвиток партнерств.

Документ також передбачає розробку механізмів підтримки МСП і стартапів від бізнес-планування до масштабування, що сприятиме комерціалізації розробок, залученню приватних інвестицій та створенню нових робочих місць.

Сторони також обговорили подальші пріоритети співробітництва включно з потенційною участю ЄБРР у фінансуванні Фонду страхування воєнних ризиків, розширенням програм для приватного сектору в межах Ukraine Investment Framework (UIF), реформою та приватизацією держпідприємств, а також фінансуванням переробної промисловості й відновлення постраждалих від війни підприємств.