Мінфін: У вересні до загального фонду держбюджету надійшло 192,7 млрд грн

За оперативними даними, у вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 192,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що за підсумками вересня 2026 року надходження платежів від Державної податкової служби становили 78,2 млрд грн, в тому числі: 36,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 46 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн); 20 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб; 12,3 млрд грн – акцизний податок; 4,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств; 3,7 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,3 млрд гривень.

Зауважується, що іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,5 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 503,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,2 млрд грн (станом на 30 вересня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.