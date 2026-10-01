Bloomberg: Україна прагне закупити десятки тисяч снарядів для винищувачів F-16

Україна прагне закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16. Їх планують використовувати для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел Bloomberg, Київ уже проводить переговори з кількома європейськими країнами та виробниками щодо постачання таких боєприпасів.
Йдеться про снаряди, які можна використовувати з гармати винищувача F-16. Джерела Bloomberg називають такий спосіб перехоплення одним із найбільш оперативних та економічно вигідних варіантів протидії новим російським дронам.
За їхніми оцінками, для одного перехоплення може знадобитися близько 150 снарядів. Відповідно, за нинішньої інтенсивності атак Україні може бути потрібно приблизно 10 тисяч таких боєприпасів щодня.
Потреба в таких боєприпасах зростає на тлі скорочення запасів ракет для американських систем Patriot. За даними Bloomberg, ракети для цих комплексів зараз значно складніше швидко отримувати у необхідних обсягах, тоді як боєприпасів для гармат F-16 у світі є більше.
Саме тому Україна розглядає снаряди для винищувачів як один із доступніших і оперативніших варіантів боротьби з реактивними дронами.
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