Reuters: Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального

У середу, 20 вересня, російський уряд ухвалив рішення продовжити заборону на експорт дизельного пального для місцевих виробників до кінця жовтня 2026 року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що Москва вже неодноразово вдавалася до обмежень на вивезення бензину та дизеля за кордон. Головною метою таких заходів є спроба стримати стрімке зростання внутрішніх цін та подолати дефіцит на ринку, який виник через систематичні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.
Зокрема, наприкінці серпня влада РФ уже подовжувала аналогічні обмеження на дизель до кінця вересня. Тоді експортні постачання зберегли лише в межах міжурядових угод — переважно до окремих колишніх радянських республік та Монголії.
Росія, яка традиційно утримує статус другого найбільшого експортера дизельного пального у світі після Сполучених Штатів, почала істотно скорочувати закордонні відвантаження ще влітку, задовго до офіційного запровадження жорстких заборон.
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