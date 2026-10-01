КСУ: Право на страхові виплати залишається за громадянами незалежно від місця проживання

Оформлення документів для постійного проживання за кордоном не може бути підставою для припинення страхових виплат.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний Суд України (КСУ), передають Українські Новини.

Велика палата розглянула справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності пункту 1 частини першої статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування‟ від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (Закон).

Згідно з оспорюваним приписом Закону здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг припиняються „якщо потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України‟.

Тобто право на страхові виплати залишається за громадянкою чи громадянином незалежно від місця проживання.

Дослідивши питання, порушені в конституційному поданні, Суд визнав неконституційним пункт 1 частини першої статті 40 Закону.

Реалізуючи повноваження, визначене частиною другою статті 152 Конституції України, Суд відтермінував втрату чинності цим приписом на шість місяців із дня ухвалення Рішення та зобов’язав Верховну Раду України привести встановлене ним нормативне регулювання у відповідність до Конституції України та цього Рішення.

У разі скасування виплат рішення можна оскаржити в судовому порядку.