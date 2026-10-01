Трампа закликають застосувати "закон Грема", який передбачає "пекельні" обмеження для РФ

Двопартійна група членів Палати представників США звернулася до американського президента Дональда Трампа із закликом не послаблювати санкції проти росії, а натомість застосувати "закон Грема", який передбачає "пекельні" обмеження для РФ.

Про це йдеться в листі чотирьох законодавців із Групи підтримки України в Конгресі США, пише УНН.

Законодавці від обох партій - Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон - звернулися до адміністрації із закликом не послаблювати санкційні обмеження проти РФ за її вторгнення в Україну.

Таким чином конгресмени відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що в оточенні Трампа пропонують домагатися від Росії звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв’язків із Москвою.

Члени Палати представників засудили цю ідею, наголосивши, що це лише підбадьорить Кремль.

«Поки триває повномасштабне вторгнення Росії, метою якого є загарбання України та погрози нашим європейським союзникам, Сполучені Штати повинні вживати всіх необхідних заходів, щоб зупинити воєнного злочинця Володимира Путіна. Послаблення санкцій додасть росії сміливості й затягне війну», - йдеться у зверненні.

Вони також закликали Трампа схвалити санкційні заходи, передбачені "законом Грема". Згідно із законодавством, президент США має оголосити санкції проти росії до 18 жовтня.

«Ми з нетерпінням очікуємо на перший раунд нових санкцій з боку адміністрації до 18 жовтня - першого терміну, передбаченого законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану, - і закликаємо адміністрацію діяти оперативно, щоб посилити економічний тиск на росію. Миру в Європі можна досягти лише завдяки силі», - наголосили конгресмени.