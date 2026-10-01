Буданов: Деякі країни можуть отримати доступ до новітніх українських технологій

Країни, які мають чинні угоди з Україною про співпрацю у сфері безпілотників, можуть отримати доступ до новітніх українських технологій для протидії російським реактивним дронам.
Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Euronews.
За словами Буданова, Україна вже застосовує нову технологію перехоплення російських реактивних безпілотників у бойових умовах. Наразі основним завданням є нарощування її виробництва до настання найскладнішої частини зими.
Він зазначив, що технологія у більшості випадків дає змогу перехоплювати російські реактивні БПЛА. Водночас головним викликом залишається виробництво засобів перехоплення у достатній кількості.
"Мова йде не про якийсь конкретний продукт. Йдеться про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції", – сказав Буданов.
На запитання, чи можуть новітні українські технології, зокрема засоби перехоплення реактивних безпілотників, стати частиною угод з європейськими країнами, глава ОП відповів: "Кожен, хто уклав з нами такі угоди, має право, так би мовити, продовжувати переговори щодо конкретних продуктів".
Буданов також висловив переконання, що Україна зможе досягти необхідного рівня виробництва засобів перехоплення до настання найважчої частини майбутньої зими.
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