ДСНС надала рекомендації що робити, якщо вибухи застали просто на вулиці

Якщо обстріл застав людину на вулиці, потрібно якомога швидше знайти укриття або безпечне місце в найближчій будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рекомендаціях Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники радять під час обстрілу ховатися в укритті, метро, підземному переході або паркінгу. Також можна зайти на сходовий майданчик найближчої будівлі.
Якщо поруч немає укриття, а людина чує звуки вибухів, потрібно якомога швидше лягти на землю. За можливості варто сховатися в будь-якому заглибленні.
Якщо людина перебуває разом із дитиною, спочатку потрібно покласти дитину в заглиблення і прикрити її собою.
Для захисту потрібно лягти долілиць, схрестити ноги та прикрити голову руками. Очі слід заплющити, а рот відкрити.
ДСНС також наголошує, що без нагальної потреби не потрібно піднімати голову.
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