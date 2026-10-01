Глава ЦРУ: Російська економіка опинилася під загрозою краху за сценарієм СРСР

Російська економіка опинилася під загрозою краху за сценарієм СРСР, а ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Таке застереження Кремль отримав від американської розвідки, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Так, глава ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви передав російському керівництву попередження щодо реального стану економіки РФ. Інформація про це стала відома західним партнерам зі звітів американської розвідки.
Ключова загроза для Кремля полягає не лише у бойових діях на Донбасі чи ударах безпілотників по території Росії.
«У військовому плані ситуація зводиться до патової. Але в економічному плані Росія не впорається. Економіка зазнає краху, як це сталося в Радянському Союзі наприкінці холодної війни», — йдеться у матеріалі.
Західні журналісти зазначають, що саме ці висновки розвідки формують поточну політику Вашингтона щодо України. Через це російському керівництву не варто розраховувати, що президент США Дональд Трамп припинить підтримку України.
Головна вимога США до Кремля зараз полягає у заклику: «Ведіть переговори!».
У німецьких дипломатичних колах є серйозні сумніви щодо того, чи приїде російський диктатор на саміт «Великої двадцятки» (G20), який має відбутися у грудні у Флориді.
Аналітики припускають, що Путін може розраховувати на здобуття певних військових переваг протягом зимового періоду, аби спробувати покращити свої позиції перед можливим початком перемовин.
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