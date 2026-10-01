НКРЕКП оновила правила відключення споживачів від електроенергії за борги

В Україні з першого жовтня для споживачів змінюються правила відключення електроенергії за борги. Також для споживачів встановлять нові граничні тарифи та поріг заборгованості.
Про це 30 жовтня повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Головною зміною стало введення порогу заборгованості на рівні 1664 грн (половина прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо борг на момент оформлення попередження був меншим за цю суму, витрати на відключення та підключення електроенергії на споживача не покладаються.
Це правило також діє, якщо після коригування показників лічильника з'ясується, що реальний борг виявився меншим за 1664 грн, або якщо відключення провели з порушенням процедури.
Про можливе знеструмлення через борги постачальник повинен попередити споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів.
З 1 жовтня оператори систем розподілу визначатимуть вартість робіт за єдиним механізмом із граничним обмеженням ціни. Орієнтовна середня вартість однієї послуги без ПДВ становитиме:
Так, наприклад, якщо світло відключали на лічильнику, загальна сума за відключення та повторне ввімкнення становитиме орієнтовно 1020 грн без ПДВ.
До запровадження нових правил у деяких операторів вартість таких робіт сягала близько 5000 грн.
Крім цього, обленерго зобов'язані обирати найменш складний і найдешевший доступний спосіб виконання робіт. Вони не мають права вимагати від споживача оплачувати додаткові послуги, накталт технічної перевірки чи пломбування, якщо вони не є обов'язковими.
Для відновлення живлення споживач має погасити борг і подати відповідну заяву. Після цього світло зобов’язані ввімкнути протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості.
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