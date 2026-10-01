Гусак: ЄС виділить Україні 10 млн євро на облаштування мобільних укриттів

Європейський Союз виділить Україні 10 млн євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання Коаліції укриттів, повідомили у Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.
Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у шести прифронтових областях. Об’єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
"Запропонували партнерам долучитися до проєкту облаштування мобільних укриттів, які плануємо встановити на маршрутах шкільних автобусів", - зазначив заступник міністра Артем Гусак.
За його словами, до проєкту вже долучилися українські області-донори, однак для покриття всіх потреб необхідне додаткове фінансування. Партнерам представили конкретні потреби кожного з шести регіонів та визначили, на що саме мають бути спрямовані кошти.
Окрім допомоги ЄС, інші учасники Коаліції укриттів також опрацьовують можливі обсяги фінансової підтримки. Надалі Україна планує продовжити переговори з урядом Фінляндії, яка разом з Україною співголовує в Коаліції укриттів.
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