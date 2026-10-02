ЄК: Євросоюз не піддаватиметься на російську тактику залякування

Європейський Союз не піддаватиметься на російську тактику залякування і не сприятиме поширенню відповідних наративів Москви.

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд під час брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання про реакцію на лист Росії до НАТО, що містив ядерні погрози, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо цього повідомлення, переданого НАТО, дозвольте мені послатися на чітку реакцію Альянсу. Ми вітаємо її та засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії», — зазначив речник.

Він наголосив, що ЄС «не піддасться на пастку Росії й не поширюватиме в інформаційному просторі тактику залякування та сіяння страху, яку застосовує Москва».

Віганд повідомив, що Єврокомісія підтримує тісний контакт із НАТО щодо російських погроз, однак утримався від розголошення подробиць цієї комунікації.