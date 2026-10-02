Трохимець: Максимальну цінову межу електроенергії доцільно підвищити до 18 000 грн/МВт·год

Чинний рівень прайс-кепів може обмежити можливості України залучати імпорт та маневрову генерацію саме у години дефіциту електроенергії. Максимальну цінову межу доцільно підвищити до 18 000 грн/МВт·год.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Telegram-каналі віцепрезидента із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

За словами експерта, НКРЕКП 24 вересня оприлюднила проєкт постанови щодо граничних цін на ринку електроенергії.

Для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку пропонується максимальний прайс-кеп 15 000 грн/МВт·год.

Нагадаємо, прайс-кеп — це цінова "стеля", вище якої продавати електроенергію на відповідному сегменті ринку не можна.

Як вважає Трохимець, проблема такого обмеження особливо проявляється взимку: якщо електроенергія в сусідніх країнах ЄС коштуватиме дорожче за дозволений в Україні максимум, її імпорт може втратити економічний сенс саме тоді, коли українській енергосистемі бракуватиме власної генерації.

"Тобто електроенергія фізично буде поруч, транскордонний перетин буде, потреба буде - а завести її в Україну нормально ми не зможемо через обмеження, які самі собі встановили", - зазначили в ІСС.

Цінові обмеження, на думку експерта, впливають і на газову розподілену генерацію. Такі станції можуть швидко збільшувати виробництво у години дефіциту, однак через високу собівартість за чинних прайс-кепів їхня робота в окремі години може бути економічно невигідною.

"Рівень верхнього прайс-кепу 18 000 грн/МВт·год виглядає значно більш адекватним компромісом. Він не скасовує регулювання і не означає, що електроенергія автоматично коштуватиме 18 тисяч. Але така межа залишає простір для маневрової генерації, для імпорту у години дефіциту і для нормального цінового сигналу ринку", - наголосив Трохимець.

Він також звернув увагу, що в умовах постійних російських атак енергокомпаніям необхідно мати можливість безперервно фінансувати аварійні ремонти та відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а регуляторні обмеження не повинні додатково ускладнювати роботу енергоринку.