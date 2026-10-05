СЗРУ: Експортери вугілля з РФ втрачають позиції на ключових ринках

Російські експортери вугілля втрачають позиції на ключових ринках. Це пов'язано зокрема з подорожчанням логістики та імпортними митами.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Від початку року поставки російського вугілля до Китаю скоротилися на 10,8%, до 53,15 млн тонн. Росія втратила місце серед найбільших постачальників. В той час як імпорт із Монголії за цей період зріс на 48,9%, до 78,39 млн тонн, а поставки з Індонезії склали 121 млн тонн. Загалом Китай за вісім місяців імпортував 310 млн тонн.
Монголія нарощує поставки завдяки значно дешевшій логістиці та нульовим митам. Для російського вугілля в Китаї зберігаються імпортні мита на рівні 3–6%, тоді як для Монголії, а також Австралії та Індонезії в межах угод про вільну торгівлю діють нульові ставки.
За даними розвідки, найсильніше найближчим часом може постраждати експорт енергетичного вугілля. На нього одночасно тиснуть конкуренція з боку китайських шахт, імпортні мита та зростання транспортних витрат. Із жовтня в Росії знову підвищуються залізничні тарифи, а попит на напіввагони збільшує ціну їхнього використання.
Проблеми поширюються і на інші напрямки. За сім місяців російські експортери скоротили поставки коксівного вугілля до Туреччини на 30%, а в липні не відправили туди жодної партії. Однією з причин називають ускладнення судноплавства в Чорному морі.
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