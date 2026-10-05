Бабіш: Думаю, що Європа краще б дала гроші на відбудову України, ніж на війну

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш висловився за мирні переговори в Україні, зокрема участь у них Європи.

Про це Бабіш сказав у коментарі Чеському інформаційному агентству на мітингу своєї партії ANO в Ліпніку-над-Бечвоу.

"Я думаю, що Європа, яка схвалила €377 млрд для України, краще б дала ці гроші на відбудову України, ніж на війну. І, на жаль, тут Сполучені Штати, [президент США Дональд] Трамп, спілкується з [ російським диктатором Володимиром] Путіним. Європа не спілкується, хоча деякі лідери вже кажуть, що вони повинні спілкуватися, тому я думаю, що ніхто не хоче війни", – сказав політик журналістам.

За даними Євроради, з початку повномасштабної російської війни Євросоюз мобілізував на підтримку України 224,5 мільярда євро. Ця цифра охоплює не тільки військову, а й гуманітарну допомогу, підтримку для біженців тощо.

Щоб Україна отримала ще $30 млрд від міжнародних партнерів, Верховна Рада має проголосувати за пакет законопроєктів, ухвалення яких вимагає ЄС.

На мітингу Бабіша запитували щодо заяви посла Росії в Празі Анни Пономарьової про те, що чеський уряд нібито пом'якшив свою антиросійську риторику. Чеський прем'єр це заперечив.

А міністр закордонних справ Петр Мацінка додав: "Ми справді поклали край стилю істеричних вигуків "моральних маяків", який був у попереднього уряду. Це ніколи не давало жодної користі". На думку глави МЗС, "мегафонна дипломатія" країні ні до чого.