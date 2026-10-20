В УВБ ЗСУ спростували закиди росіян про вживання наркотиків українськими штурмовиками

Заступник начальника Управління внутрішньої безпеки (УВБ) ЗСУ Олександр Бистров спростував дані російської пропаганди про те, що українські штурмовики масово вживають наркотики і продовжують атакувати не дивлячись на втрати.

Про це він сказав в інтервʼю Українським Новинам.

"Російська пропаганда намагається переконати свою аудиторію, що українські штурмовики нібито масово вживають наркотики й тому продовжують атакувати не дивлячись на втрати. Так ворог намагається пояснити власному населенню ситуацію на фронті та виправдати втрати російської армії", - сказав Бистров.

За даними УВБ ЗСУ, системного явища такого масштабу, як його описує російська пропаганда, не спостерігається. "Є окремі випадки, які ми спільно з іншими правоохоронними органами виявляємо і намагаємось припиняти. Звісно, виявити абсолютно всі факти неможливо, але твердження про масове й системне вживання наркотиків у війську не відповідають картині, яку ми бачимо у своїй роботі. Ми виявляємо й ліквідовуємо нарколабораторії. Нещодавно в межах однієї з реалізацій вилучили майже тонну психотропних речовин і прекурсорів — компонентів, які використовують для виготовлення наркотиків", - додав Бистров.

Заступник начальника УВБ зазначив, що у попередні роки були спроби налагодити постачання наркотичних засобів на фронт у великих обсягах. За інформацією УВБ, до цього могли бути причетні міжнародні кримінальні угруповання, зокрема пов'язані з Мексикою та Колумбією. Однак налагодити безперебійне постачання їм не вдалося.

"Важливу роль у протидії цим каналам відіграє Військова служба правопорядку. За керівництва бригадного генерала Віталія Левченка, було визначено пріоритетні напрямки роботи Служби, завдяки чому вдалося посилити роботу з виявлення та припинення таких правопорушень та запобігти їм", - зазначив Бистров.