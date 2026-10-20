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В УВБ ЗСУ спростували закиди росіян про вживання наркотиків українськими штурмовиками

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Заступник начальника Управління внутрішньої безпеки (УВБ) ЗСУ Олександр Бистров спростував дані російської пропаганди про те, що українські штурмовики масово вживають наркотики і продовжують атакувати не дивлячись на втрати.

Про це він сказав в інтервʼю Українським Новинам.

"Російська пропаганда намагається переконати свою аудиторію, що українські штурмовики нібито масово вживають наркотики й тому продовжують атакувати не дивлячись на втрати. Так ворог намагається пояснити власному населенню ситуацію на фронті та виправдати втрати російської армії", - сказав Бистров.

За даними УВБ ЗСУ, системного явища такого масштабу, як його описує російська пропаганда, не спостерігається. "Є окремі випадки, які ми спільно з іншими правоохоронними органами виявляємо і намагаємось припиняти. Звісно, виявити абсолютно всі факти неможливо, але твердження про масове й системне вживання наркотиків у війську не відповідають картині, яку ми бачимо у своїй роботі. Ми виявляємо й ліквідовуємо нарколабораторії. Нещодавно в межах однієї з реалізацій вилучили майже тонну психотропних речовин і прекурсорів — компонентів, які використовують для виготовлення наркотиків", - додав Бистров.

Заступник начальника УВБ зазначив, що у попередні роки були спроби налагодити постачання наркотичних засобів на фронт у великих обсягах. За інформацією УВБ, до цього могли бути причетні міжнародні кримінальні угруповання, зокрема пов'язані з Мексикою та Колумбією. Однак налагодити безперебійне постачання їм не вдалося.

"Важливу роль у протидії цим каналам відіграє Військова служба правопорядку. За керівництва бригадного генерала Віталія Левченка, було визначено пріоритетні напрямки роботи Служби, завдяки чому вдалося посилити роботу з виявлення та припинення таких правопорушень та запобігти їм", - зазначив Бистров.

Бистров, УВБ ЗСУ
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