Корецький: Уряд оновив умови пільгової іпотечної програми "єОселя" для молодих сімей

Уряд оновив умови пільгової іпотечної програми "єОселя" для молодих сімей, які планують або вже мають дітей.
Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
За новими умовами ставка становитиме 7% річних у перші три роки, 10% — з четвертого по десятий рік та 12% — починаючи з одинадцятого року.
За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%.
"Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло "на виріст". Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском. Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому", - пояснив Корецький.
За його словами, також удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.
"Ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо - планували майбутнє в Україні", - додав прем'єр-міністр.
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