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Урсула фон дер Ляєн: Дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік становить 70 млрд євро

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що нестача в фінансуванні потреб України на 2027 рік становить 70 млрд євро, при цьому Європейський союз розраховує на партнерів.

"Дійсно, дефіцит (у фінансуванні України – ІФ-У) на період до 2026 року покритий, але ми бачимо нестачу коштів на 2027 рік. Йдеться про 70 млрд євро. Частина цієї суми має бути забезпечена партнерами – це та сама одна третина, яка нам потрібна", – сказала вона у п'ятницю в Брюсселі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції, яка відбулася по завершенню дводенного засідання Європейської ради.

Фон дер Ляєн констатувала, що, оскільки війна триває і її хід важко передбачити, коли Європейська комісія планувала надати пакет підтримки в розмірі 90 млрд євро, "ми не могли знати, якою буде ситуація у 2027 році". "Але тепер зрозуміло, що існує дефіцит у 70 мільярдів, який необхідно покрити", – наголосила вона.

У свою чергу Кошта зазначив, що лідери Європейського союзу під час засідання Європейської ради "одразу дійшли згоди, що необхідно вирішити питання додаткових потреб у фінансуванні України до 2027 року, і попросили Комісію підготувати конкретну пропозицію для обговорення та затвердження".

фон дер Ляєн
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