Урсула фон дер Ляєн: Дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік становить 70 млрд євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що нестача в фінансуванні потреб України на 2027 рік становить 70 млрд євро, при цьому Європейський союз розраховує на партнерів.
"Дійсно, дефіцит (у фінансуванні України – ІФ-У) на період до 2026 року покритий, але ми бачимо нестачу коштів на 2027 рік. Йдеться про 70 млрд євро. Частина цієї суми має бути забезпечена партнерами – це та сама одна третина, яка нам потрібна", – сказала вона у п'ятницю в Брюсселі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції, яка відбулася по завершенню дводенного засідання Європейської ради.
Фон дер Ляєн констатувала, що, оскільки війна триває і її хід важко передбачити, коли Європейська комісія планувала надати пакет підтримки в розмірі 90 млрд євро, "ми не могли знати, якою буде ситуація у 2027 році". "Але тепер зрозуміло, що існує дефіцит у 70 мільярдів, який необхідно покрити", – наголосила вона.
У свою чергу Кошта зазначив, що лідери Європейського союзу під час засідання Європейської ради "одразу дійшли згоди, що необхідно вирішити питання додаткових потреб у фінансуванні України до 2027 року, і попросили Комісію підготувати конкретну пропозицію для обговорення та затвердження".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023