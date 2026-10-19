Американські військові випробували українські безпілотники Magura, - ЗМІ

Американські військові випробували українські надводні безпілотники Magura як носії БпЛА під час навчань Bayonet Quest 26 у штаті Мічиган.

Про це пише Defence Blog із посиланням на 7-му піхотну дивізію армії США.

"Навчання включали морські випробування з екіпажем та без екіпажу, під час яких патрульний катер Mk VI був поєднаний з автономними системами, що дало армії США уявлення про те, як ці два човни можуть працювати разом у складній місцевості", — пояснили у виданні.

За даними медіа, українські безпілотники залучили до випробувань автономних систем, покликаних розширити можливості американської армії у сфері спостереження та розвідки, однак у 7-й піхотній дивізії не уточнили кількість та конкретні модифікації використаних дронів Magura.

Це вже другий публічно відомий випадок залучення українських надводних безпілотників армією США: у квітні 2026 року американські спецпризначенці застосували Magura під час навчань на Філіппінах, де за їхньою допомогою було потоплено корабель-мішень.