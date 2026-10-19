Американські військові випробували українські безпілотники Magura, - ЗМІ

Американські військові випробували українські надводні безпілотники Magura як носії БпЛА під час навчань Bayonet Quest 26 у штаті Мічиган.
Про це пише Defence Blog із посиланням на 7-му піхотну дивізію армії США.
"Навчання включали морські випробування з екіпажем та без екіпажу, під час яких патрульний катер Mk VI був поєднаний з автономними системами, що дало армії США уявлення про те, як ці два човни можуть працювати разом у складній місцевості", — пояснили у виданні.
За даними медіа, українські безпілотники залучили до випробувань автономних систем, покликаних розширити можливості американської армії у сфері спостереження та розвідки, однак у 7-й піхотній дивізії не уточнили кількість та конкретні модифікації використаних дронів Magura.
Це вже другий публічно відомий випадок залучення українських надводних безпілотників армією США: у квітні 2026 року американські спецпризначенці застосували Magura під час навчань на Філіппінах, де за їхньою допомогою було потоплено корабель-мішень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023