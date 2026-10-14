Ми їм допомагаємо: Трамп запевняє, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.
Під час спілкування з журналістами на Алясці у вівторок на запитання, чи американська сторона припинила надавати Україні розвіддані, він відповів: "Ні, ми цього не робили".
"Ми їм допомагаємо. Але насправді ми допомагаємо їм дійти остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", – додав Трамп.
Раніше низка видань з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація Трампа начебто попередила Україну та європейських союзників, що США можуть призупинити обмін розвідданими, а також закупівлю американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не припинить завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.
У понеділок ввечері РФ завдала удару балістичними ракетами по Києву і президент України Володимир Зеленський повідомив, що попередження про їх запуск від партнерів не отримав.
У вівторок нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія на питання журналістів, чи припинили США обмін розвідданими з Україною, сказала: "Я відповім на це питання пізніше".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023