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Ми їм допомагаємо: Трамп запевняє, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані

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Ми їм допомагаємо: Трамп запевняє, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.

Під час спілкування з журналістами на Алясці у вівторок на запитання, чи американська сторона припинила надавати Україні розвіддані, він відповів: "Ні, ми цього не робили".

"Ми їм допомагаємо. Але насправді ми допомагаємо їм дійти остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", – додав Трамп.

Раніше низка видань з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація Трампа начебто попередила Україну та європейських союзників, що США можуть призупинити обмін розвідданими, а також закупівлю американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не припинить завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах.

У понеділок ввечері РФ завдала удару балістичними ракетами по Києву і президент України Володимир Зеленський повідомив, що попередження про їх запуск від партнерів не отримав.

У вівторок нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія на питання журналістів, чи припинили США обмін розвідданими з Україною, сказала: "Я відповім на це питання пізніше".

Трамп
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