Зеленський: Starlink досі повноцінно не запрацював, тож українські воїни не можуть виконувати ряд завдань

Система супутникового звязку Starlink досі не запрацювала повноцінно на фронті, тож українські воїни не можуть виконувати ряд завдань. Проте США все-таки збільшили швидкість роботи Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.
Зеленський зазначив, що Збройні сили України не використовують Starlink для завдання deep strikes.
"Ні, ми не використовуємо Starlink для атак або ударів у відповідь по території РФ. Саме тому ми й зверталися до SpaceX і Білого дому, щоб нам відкрили таку можливість. Якби вона в нас була, ми б, безумовно, не зверталися", - каже він.
Президент відверто сказав, що саме тому ситуація зі Starlink стала для України дуже неприємним і небезпечним "сюрпризом".
Він пояснив, для чого ЗСУ Starlink на фронті та яка швидкість потрібна для його ефективного використання.
"Ми використовуємо Starlink для перехоплення реактивних "Шахедів", які летять і б’ють по наших цивільних, убивають наші сім’ї. Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі - дрони, які рухаються з великою швидкістю та використовують Starlink", - каже очільник держави.
За його словами, США Starlink не відключили, а знизили швидкість.
"І коли швидкість знизили, ми не змогли збити певну кількість цих "Шахедів". Ось це дуже боляче і неприємно. Тобто ми не змогли забезпечити захист населення. "Шахеди" летіли зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину, а нам знизили швидкість до 78 км/год", - уточнив він.
По-друге, Starlink на окупованих територіях використовується українськими бійцями для ураження військових цілей (мідлстрайків).
"І ми більше не можемо цього робити", - зазначив президент.
Але, за словами Зеленського, найголовніше - це люди.
"Багато людей знаходиться в досяжності дронів ворога, ми використовуємо БпЛА для подачі води та їжі людям, які давно на позиціях. Ми використовуємо дрони та Starlink. Отже, це вплинуло на нашу здатність захищати населення", - каже він.
Як повідомив президент, партнери заявили, що були сигнали з Білого дому щодо повернення швидкісних можливостей Starlink.
"Чи вони повернулися до попередньої швидкості? Ні. Але чи швидкість підвищилася? Так", - додав він.
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