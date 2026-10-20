МО України розширило перелік осіб, які мають право на відстрочку

Міністерство оборони України розширило перелік осіб, які мають право на відстрочку - додано членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників секретаріату.
Як передає Укрінформ, про це Міністерство оборони повідомляє у Телеграмі.
В Міноборони зауважили, що для отримання відстрочки вони повинні мати науковий ступінь і працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.
Подати заяву та підтвердні документи можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Для оформлення відстрочки потрібно особисто звернутись до ЦНАП і подати заяву разом із такими документами: довідка Національного агентства про займану посаду за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості; диплом про присудження наукового ступеня.
У застосунку «Резерв+» немає функції оформлення відстрочки за цією підставою, тому заяву потрібно подати особисто через ЦНАП.
ЦНАП направить заяву та документи до відповідного ТЦК та СП, комісія якого розгляне їх і ухвалить рішення про надання відстрочки. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.
Про результат повідомить ЦНАП. Якщо відстрочку надано, інформація про неї також з’явиться в електронному військово-обліковому документі в «Резерв+».
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