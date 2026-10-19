Україна та НАТО розробили дві моделі ШІ щодо прогнозування ударів ворожих безпілотників

Сили оборони України спільно зі Стратегічним командуванням НАТО з трансформації та за підтримки Спільного центру Україна–НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) розробили дві моделі штучного інтелекту.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Ці моделі допоможуть прогнозувати удари ворожих безпілотників поблизу лінії фронту та ефективніше планувати застосування української артилерії.
Обидва рішення фахівці представили на семінарі JATEC у Вільнюсі, який відбувся в Національному центрі кібербезпеки. У заході взяли участь близько 30 експертів НАТО та українських військових аналітиків із різних підрозділів Сил оборони.
Генштаб додав, що перша модель прогнозує дії ворожих БпЛА завдяки аналізу накопичених даних, погодних умов і ситуації на полі бою. Фахівці вже перевірили її на реальних масивах даних, доопрацювали та підготували до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ.
Друга модель допомагає планувати застосування артилерії, автоматично створюючи та оцінюючи варіанти дій. Її прототип вже передали українським військовим для тестування та перевірки.
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