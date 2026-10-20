ЄК: Для передачі фінансової допомоги Україні необхідно продовжувати проводити реформи

До кінця 2026 року Україна може отримати від Євросоюзу фінансову допомогу близько 30 млрд євро. Для цього потрібне впровадження реформ.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив прессекретар Європейської комісії Балаж Уйварі.
"Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026-й. Якщо подивитися на те, що у нас є в процесі підготовки, то виходить цифра, що становить близько 30 млрд євро цього року для України", - зазначив Уйварі.
За його словами, для передачі цих коштів Україні необхідно продовжувати проводити відповідні реформи.
Також він додав, що в рамках оборонної допомоги ЄК має отримати угоди, що лежать в основі узгоджених графіків постачання.
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