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ЄК: Для передачі фінансової допомоги Україні необхідно продовжувати проводити реформи

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До кінця 2026 року Україна може отримати від Євросоюзу фінансову допомогу близько 30 млрд євро. Для цього потрібне впровадження реформ.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив прессекретар Європейської комісії Балаж Уйварі.

"Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026-й. Якщо подивитися на те, що у нас є в процесі підготовки, то виходить цифра, що становить близько 30 млрд євро цього року для України", - зазначив Уйварі.

За його словами, для передачі цих коштів Україні необхідно продовжувати проводити відповідні реформи.

Також він додав, що в рамках оборонної допомоги ЄК має отримати угоди, що лежать в основі узгоджених графіків постачання.

Євросоюз, Уйварі
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