Мадяр: Вступні переговори у наближенні України до ЄС мають враховувати "заслуги"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що вступні переговори у наближенні України до ЄС мають враховувати "заслуги".
Україна не зможе стати членом Європейського Союзу у короткостроковій перспективі. Справжнє членство вимагатиме довготривалого процесу. Про це Мадяр сказав журналістам перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.
Мадяр не вірить у "слабкіше членство" чи "сильніше членство", у "тимчасове членство" або "паралельне членство".
"Ми віримо у справжнє членство, але для цього може знадобитися 15 або 20 років", - наголосив угорський прем'єр.
При цьому, він навів приклад Туреччини, яка прагнула впродовж 70 років приєднатися до об'єднаної Європи, аж поки не передумала.
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