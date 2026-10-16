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З висновків саміту ЄС прибрали згадку про «якнайшвидше» відкриття переговорних кластерів для України, - ЗМІ

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В оновленому проєкті висновків саміту ЄС 15-16 жовтня прибрали згадку про «якнайшвидше» відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови.

Про це повідомила «Європейська правда». Журналістка видання ознайомилася з оновленим проєктом висновків.

У версії висновків Європейської ради від 13 жовтня в розділі «Україна» було зазначено, що Європейська рада «очікує на якнайшвидше відкриття всіх інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на досягненнях».

Однак з оновленого проєкту слова as soon as possible — «якнайшвидше» — вилучили. Тепер відповідне положення сформульоване так:

Європейська рада «очікує на відкриття всіх інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на досягненнях».

Аналогічну зміну внесли до окремого пункту про Молдову: згадку про якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів також прибрали.

Водночас в обох пунктах зберегли формулювання, згідно з яким Європейська рада вітає проведення міжурядових конференцій щодо вступу України та Молдови до ЄС і відкриття кластерів 2 та 3 від 13 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, загалом ЄС відкрив для України вже чотири переговорні кластери: перший — у червні, шостий — у липні, другий та третій — у жовтні.

Україна, Иолдова
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