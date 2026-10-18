Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ЦПД: Передавання ворогу даних про рух дронів чи ракет, роботу ППО та наслідки влучань в Україні є кримінальним злочином

136

Заклики до українців за грошову винагороду надсилати через спеціальний чат-бот фото та відео наслідків ударів ворожих дронів — це чергова пастка спецслужб держави-агресора.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД, передає Укрінформ

У Центрі наголошують, що, надсилаючи матеріали ворогу, людина стає знаряддям у руках окупантів і допомагає їм дорозвідувати цілі й коригувати наступні удари по українських містах.

"Передавання ворогу даних про рух дронів чи ракет, роботу ППО та наслідки влучань в Україні є кримінальним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк — аж до довічного", - йдеться у повідомленні.

В Центрі закликають не взаємодіяти з ворожими чат-ботами, не знімати й не поширювати фото та відео роботи сил ППО чи наслідків обстрілів.

ППО, ЦПД
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 18 октября 2026
Суббота, 17 октября 2026
Пятница, 16 октября 2026
Четверг, 15 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023