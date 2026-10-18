ЦПД: Передавання ворогу даних про рух дронів чи ракет, роботу ППО та наслідки влучань в Україні є кримінальним злочином

Заклики до українців за грошову винагороду надсилати через спеціальний чат-бот фото та відео наслідків ударів ворожих дронів — це чергова пастка спецслужб держави-агресора.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД, передає Укрінформ

У Центрі наголошують, що, надсилаючи матеріали ворогу, людина стає знаряддям у руках окупантів і допомагає їм дорозвідувати цілі й коригувати наступні удари по українських містах.

"Передавання ворогу даних про рух дронів чи ракет, роботу ППО та наслідки влучань в Україні є кримінальним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк — аж до довічного", - йдеться у повідомленні.

В Центрі закликають не взаємодіяти з ворожими чат-ботами, не знімати й не поширювати фото та відео роботи сил ППО чи наслідків обстрілів.