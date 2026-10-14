Мінфін: До державного бюджету залучено 2,02 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 13 жовтня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,02 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"До державного бюджету залучено 2,02 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,09% річних забезпечили надходження 1,012 млрд грн.
Облігації в гривні строком обігу 2,4 року з дохідністю 16,45% річних залучили до бюджету 1,010 млрд грн.
За інформацією міністерства, з початку 2026 року держава вже залучила понад 351,37 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,36 трлн грн.
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