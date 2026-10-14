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Мінфін: До державного бюджету залучено 2,02 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення ОВДП

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Міністерство фінансів України 13 жовтня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,02 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"До державного бюджету залучено 2,02 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,09% річних забезпечили надходження 1,012 млрд грн.

Облігації в гривні строком обігу 2,4 року з дохідністю 16,45% річних залучили до бюджету 1,010 млрд грн.

За інформацією міністерства, з початку 2026 року держава вже залучила понад 351,37 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,36 трлн грн.

Мінфін, ОВДП
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