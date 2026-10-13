Данилюк: Російський проєкт Рассвет може створити серйозні ризики для безпеки України та Європи

Росія розвиває супутникову систему Рассвет, яка потенційно може становити загрозу спочатку для України, а згодом і для інших європейських країн. На тлі цих ризиків Європі необхідно швидше інвестувати в доступні та ефективні оборонні системи, придатні до масового виробництва.

Про це президент оборонно-технологічної компанії Destinus Олександр Данилюк заявив під час дискусії про європейське ядерне та звичайне стримування на Варшавському безпековому форумі, пише Укрінформ.

За словами Данилюка, російський проєкт Рассвет, який розробляють як аналог супутникової системи Starlink, може створити серйозні ризики для безпеки України та Європи.

"Це надзвичайна загроза - спочатку для України, а потім для решти Європи. Вони матимуть можливість здійснювати навігацію до будь-якої точки Європи без проблем. Це потрібно зупинити", - заявив він.

Данилюк закликав європейські країни вже зараз стежити за розвитком подібних технологій і передбачати кошти на протидію потенційним загрозам. Він наголосив, що ризики, які сьогодні можуть здаватися другорядними, не варто залишати поза увагою.

Окремо президент Destinus звернув увагу на необхідність інвестувати в доступні за ціною та ефективні системи озброєння, які можна швидко виробляти у великих кількостях.

"Нам потрібно інвестувати в недорогі, ефективні системи, які можна виробляти масово. Саме це зараз працює в Україні. На жаль, Росія також застосовує це проти нас. Цю прогалину потрібно заповнити якомога швидше", - зазначив він.

За словами Данилюка, для стримування Росії недостатньо лише створювати враження військової могутності. Москва, на його думку, здатна оцінювати реальні оборонні можливості європейських держав, тому країнам Європи потрібно не тільки демонструвати готовність до протидії, а й справді нарощувати свої спроможності.

Він підкреслив, що невизначеність для потенційного противника має стосуватися того, як саме Європа використає свої можливості, а не того, чи має вона реальну готовність до оборони.