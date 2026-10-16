МЗС Південної Кореї: Дипломатичний конфлікт не вплине на підтримку України з боку Сеулу

Дипломатичний конфлікт через витік інформації про передачу Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених не вплине на підтримку України з боку Сеулу.
Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Пак Ду Сун, пише The Korea Herald.
Дипломат заявив, що Південна Корея й надалі підтримуватиме Україну «як відповідальний член міжнародної спільноти», а суперечку з Києвом розглядатиме окремо від питань допомоги.
«Південна Корея продовжить підтримувати Україну попри дипломатичну суперечку щодо розголошення інформації про двох північнокорейських військовополонених», — йдеться в матеріалі.
За інформацією видання, три європейські країни під час окремих контактів високого рівня також висловили сподівання, що Сеул не припинить підтримку України, та запропонували допомогу у врегулюванні конфлікту.
Нагадаємо, непорозуміння між Києвом та Сеулом виникло після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня. Він публічно розповів про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї.
Після цього представники південнокорейської сторони заявили, що це порушило домовленість про конфіденційність, спрямовану на захист солдатів та їхніх сімей у Північній Кореї.
Після виступу Зеленського Південна Корея почала вимагати від України визнати наявність домовленості про конфіденційність. Українська сторона, своєю чергою, заперечує існування такого порозуміння.
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